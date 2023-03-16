Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki otomobil, Keşan-İstanbul kara yolunun ikinci kilometresindeki kavşakta, İ.B'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.G. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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