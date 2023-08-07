Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Doğanlı köyü Orta Mahalle'de Elmas Göksel'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli ve Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Ev sahibi Elmas Göksel'in yangın çıktığı esnada komşusunda olduğu öğrenildi.

Soğutma çalışmaları sırasında yandaki kullanılmayan ahşap evde de yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.