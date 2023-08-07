Açık 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.08.2023 10:49

Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Ayancık ilçesinde iki ahşap ev yandı.

Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Doğanlı köyü Orta Mahalle'de Elmas Göksel'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli ve Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Ev sahibi Elmas Göksel'in yangın çıktığı esnada komşusunda olduğu öğrenildi.

Soğutma çalışmaları sırasında yandaki kullanılmayan ahşap evde de yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Sinop Yangın
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta taksi, otomobile çarptı: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Dünyaya 750 gram gelen minik Batu anne sütüyle hayata tutunuyor
12:00
Danimarkalı seyyah, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri 10 yılda gezdi
11:51
Defne Devlet Hastanesi'nde 39 bin poliklinik hizmeti verildi
11:48
Afyonkarahisar'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
11:45
Orman yangınlarına "yapay zeka" desteği
11:46
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli tutuklandı
Defne Devlet Hastanesi'nde 39 bin poliklinik hizmeti verildi
Defne Devlet Hastanesi'nde 39 bin poliklinik hizmeti verildi
FOTO FOKUS
Elazığ'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı
Elazığ'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ