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Güncel
İHA 07.08.2023 10:32

'Eyyam-ı Bahur' sıcakları Erzincan’da etkisini artırdı

Dünya genelindeki 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları, Türkiye'de de etkisini sürdürüyor.

'Eyyam-ı Bahur' sıcakları Erzincan’da etkisini artırdı

Erzincan’da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan’da sıcak hava kendini iyice hissettirirken uzmanlar yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlara karşı uyarıda bulundu. Uyarıda, “Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir’’ denildi.

Öte yandan Erzincan’da gün içerisinde en yüksek sıcaklık 39 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Girlevik Şelalesinin yolunu tuttu. 

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