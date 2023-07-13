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Güncel
AA 13.07.2023 16:52

Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu

Sinop'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi.

Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu

Orman Bölge Müdürlüğünce Bektaşağa köyünde 15 Temmuz şehitleri adına oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen programda, 251 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Erol Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Sinoplu şehit Ömer Can Açıkgöz başta olmak üzere tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi, ezanlar, bayrak ve toprak uğruna canı pahasına karşı durduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Her konuda olduğu gibi ülkemiz, siyasi istikrarı, teknolojik atılımları, askeri ve diplomatik gücü, güçlü demokrasisiyle tüm dünyaya Türkiye'nin geçilmez olduğunu güçlü şekilde göstermiştir. Genetik şifresi kahramanlık olan bu asil millet için toprakları şehit kanlarıyla bulanmış vatanımız için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan daha da azimle çalışacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Buradan bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum"

Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından dua edilerek fidanlar dikildi.

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