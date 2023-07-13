Burdur Emniyeti’nin radarlı hız denetiminde 297 araca ceza uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 8-9-10 Temmuz tarihleri arasında radarla hız denetimi yapıldı.



Denetimlerde 297 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetlemelerde 247 araca/sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak suçundan, 21 araca/sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak suçundan, 6 araca/sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşmak suçundan, 23 araca/sürücüsüne ise karayolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı Toplamda 297 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 10 araç ise trafikten men edildi.