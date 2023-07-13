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Güncel
İHA 13.07.2023 16:31

Çankırı’da narkotik denetimi: 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Çankırı’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Denetimde yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı’da narkotik denetimi: 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Çankırı Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, kullanan şahıslara ve kaçakçılık suçlarını işleyen şahıslara yönelik denetim yapıldı.

2 gün boyunca il merkezinde yapılan denetimlerde çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 12 adet mermi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Denetimlerde yakalanan 3 şahıs hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak”, 1 şahıs hakkında ise ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. 

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