Sinop TOKİ konutları yükseliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ordu Mahallesi’ne yapılan 317 konut, yüzde 50 seviyesine ulaştı.



16 bloktan oluşan konutlardan 217’si 2 1, 100’ü ise 3 1’den oluşacak. Daha önce ihaleyi alan müteahhit firmanın iş bırakması sonrası TOKİ tarafından yeniden ihaleye çıkarak konut çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiğini hatırlatan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, şu an çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti. Konutların mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü söyleyen Maviş, “TOKİ konutlarımızın hak sahiplerimize ve şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.