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Güncel
AA 19.07.2023 16:50

Kırşehir'de TMO depo kapasiteleri arttırılıyor

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, TMO'nun 11 alım noktası ile günlük 10 bin ton alım kapasitesine ulaşılacağını bildirdi.

Kırşehir'de TMO depo kapasiteleri arttırılıyor

Ünsal, yazılı açıklamasında, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal ile TMO Kırşehir Başmüdürlüğünü ziyaret ettiklerini belirtti.

TMO'nun Kırşehir'de hububat alım sürecinin görüşüldüğünü aktaran Ünsal, bu yıl ürün ve hasat bolluğu nedeniyle yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Randevu, hububat alımı ve depolama sistemleriyle TMO'nun her zaman üreticiye destek olduğunu vurgulayan Ünsal, TMO kapalı alanı, lisanslı depo ve açık yığın alanları olarak mevcutta 485 bin ton depolama alanına ilave araziler kiralanarak alım kapasitesinin artırıldığını kaydetti.

Ünsal, "Toplam 9 noktada günlük 7 bin 500 ton alınan ürün 19 Temmuz Çarşamba günüden itibaren 11 alım noktası ile günlük 10 bin ton kapasitesine ulaşılacak. Hali hazırda gün itibariyle yaklaşık 150 bin ton randevu alınabilir kapasite bulunmakta. Tüm alım noktalarında haftanın 7 günü alımlar devam edecek. Çiftçilerimiz için her türlü önlemler alınmış olup üreticilerimiz endişe etmesine gerek yok. Tüm çiftçilerimize bereketli hasat mevsimi diliyorum. Çiftçimizin talepleriyle her zaman ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TMO Genel Müdürümüz Ahmet Gürdal'a, Milletvekilimiz Necmettin Erkan'a, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TMO Başmüdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim" İfadelerini kullandı.

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