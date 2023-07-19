Aksaray jandarmadan maganda operasyonu: 3 gözaltı

Düğün, nişan, asker eğlencesi gibi özel günlerde ve toplum içerisinde havaya ateş açan şahıslara yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalarda 3 şahsın toplum içinde ve özel günlerde havaya ateş açtığını tespit etti.



Şahısların kimliklerini tespit eden jandarma ekipleri ikamet adreslerinin de belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı. Komando timlerinin de katıldığı operasyonlarda 6 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 575 adet tabanca fişeği ve 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.