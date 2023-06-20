Sındırgı'nın Alacaatlı kırsal mahallesinde köy müzesi açıldı

Yörük kültürünün, tarım ve hayvancılık alanında eski zaman öğelerinin yansıtıldığı sanat galerisi Hacıveliler Konağı Sanat Galerisi, Muharrem Özdemir’ın baba ocağının tadilatı ve yıllarca biriktirilen eşyalar ile donatıldı. Köy müzesi ve sanat galerisinde yöresel kıyafetler, tarım ve hayvancılık alanında kullanılan aletler ve köşe yazıları sergileniyor.

Hacıveliler Konağı Sanat Galerisi'nin açılışında konuşan Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, "Kültür ve sanatın buluştuğu bir ilçedeyiz. Geçmişin gelecekle buluşması adına güzel bir proje. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin de Kent Konseyi aracılığıyla gelenekleri gösteren, bunları öğrencilerin, gençlerin doğru öğrenmesini ve gelecek nesillere aktaran her türlü girişimi desteklediklerini belirterek, "Bu kültürü yaşatmak zorundayız. Bizim için en değerli varlığımız ve belediyeciliğimizin vasıflarından biri de bu. Bu tür organizasyonları yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise şunları dile getirdi:

"Kültür bir milleti ayakta tutan, birbirine bağlayan en önemli bir unsur ve geleceğe taşınabilmesi için de müzelere, kültür taşıyıcılarına, sözlü anlatıcı veya yaşayıcı olarak bu işe sahip çıkılmaya ihtiyacı var. Alacaatlı Mahallemizde üçüncü köy müzemiz kuruldu ve bu işle ilgili Muharrem Özdemir hocam yıllardır biriktirdiği eserlerini burada kendi eski evinde sergilemeye başladı. Kendisini tebrik ediyorum. Sındırgı Belediyesi olarak da sanata kültüre 'doğal şehir' unvanına bu şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yağcıbedir halısı gibi coğrafi işarete sahip olan Sındırgı'nın geleneklerini geleceğe taşıyabilmek çok önemli."

Program, Sındırgı Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ve kurdelenin kesilmesiyle sona erdi.