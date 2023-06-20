Hafif Sağanak Yağışlı 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.06.2023 09:26

Konya'da kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde UKOME kararlarıyla ters yöne dönüşün yasaklandığı caddelerde trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Konya'da kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi

Karapınar İlçe Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 17 araca toplamda 69 bin 088 TL ceza kesildi.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete gazetecilere yaptığı açıklamada, Karapınar'da güvenli bir sürüş ortamının sağlanmasını hedeflediklerini ifade ederek ilçedeki kontrol uygulamalarının devam edeceğini belirtti.

Mete ayrıca, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet ederek, "Karapınar genelindeki KGS (Karayolu Güvenlik Sistemi) kameralarının da cezai işlemleri takip etmeye devam edecek. ilçedeki vatandaşlarımızı trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz." dedi.

ETİKETLER
Konya Polis Trafik
Sıradaki Haber
Yalova'da uyuşturucu dağıtmaya hazırlanan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
Malatya-Ankara arası Sivas Bölgesel Treni ile 6,5 saate düşecek
10:46
ABD'nin Wisconsin eyaletinde gençler arasındaki kavgada 6 kişi vuruldu
10:44
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 76 kişi tutuklandı
10:39
Depremzede öğretmen dolandırıcılara 320 bin TL'sini kaptırdı
10:34
Milli muharip uçak KAAN gökyüzüyle buluşmaya hazır
10:34
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Güneysınır'da tarlalar mor renge dönmeye başladı
Güneysınır'da tarlalar mor renge dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada
Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ