Konya'da kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi

Karapınar İlçe Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 17 araca toplamda 69 bin 088 TL ceza kesildi.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete gazetecilere yaptığı açıklamada, Karapınar'da güvenli bir sürüş ortamının sağlanmasını hedeflediklerini ifade ederek ilçedeki kontrol uygulamalarının devam edeceğini belirtti.

Mete ayrıca, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet ederek, "Karapınar genelindeki KGS (Karayolu Güvenlik Sistemi) kameralarının da cezai işlemleri takip etmeye devam edecek. ilçedeki vatandaşlarımızı trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz." dedi.