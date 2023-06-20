Yozgat'ta 853 kişinin vücudundan kene çıkartıldı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturmaya devam ediyor.

Yozgat'ta son iki ay içinde toplam 853 kişinin vücuduna kene yapıştı.

Akdağmadeni ilçesinde 168, Kadışehri ilçesinden 138, Saraykent ilçesinden 118 kişi olmak üzere toplam 853 kişi kene şikayetiyle sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 21 kişi de tedavi amacıyla başka illere sevk edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5, Yozgat Şehir Hastanesi'nde 1 olmak üzere 6 kişinin tedavisi sürüyor.