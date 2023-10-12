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Güncel
DHA 12.10.2023 13:26

Sınavlarda dinleme, konuşma ve okuma becerileri ölçülecek

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil sınavlarında dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek.

Sınavlarda dinleme, konuşma ve okuma becerileri ölçülecek
[Fotograf: TRT Haber]

Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi yayımlandı. Yönergeyle, yazılı ve uygulamalı sınavlar ve bunların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları, yazılı sınavın yüzde 50'si, dinleme sınavının yüzde 25'i ve konuşma sınavının yüzde 25'i alınarak hesaplanacak.

Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları ise yazılı sınavın yüzde 70'i, dinleme sınavının yüzde 15'i ve konuşma sınavının yüzde 15'i alınarak hesaplanacak.

Böylelikle dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek. İlkokullarda öğrencilerin Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak.

Ayrıca ilkokullarda, süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak.

Böylece öğrencinin, sürecin başında bulunduğu noktayla sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya koyulacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenciyle velisine geri bildirim verilecek.

Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

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