Uşak'ta okul servis sürücülerine eğitim verildi

Uşak İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen eğitime, öğrenci taşımacılığı yapan sürücüler ile rehberler katıldı.

Eğitimde, trafik güvenliği, trafik adabı, okul servis araçlarında aranan şartlar ve taşımacının yükümlülükleri anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mevlüt Akça, öğrencilerin eğitim öğretim dönemi boyunca okul servislerinde güvenli ve huzurlu bir yolculuk sağlanması amacıyla sürücülere yönelik eğitimlerin ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.