Haber Giriş: Kaynak: AA
Simav'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da Simav ilçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den getirdiği uyuşturucu hapları ilçede bazı gençlere sattığı belirlenen N.K'yi takibe aldı.
Şüphelinin Yeşilova Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada satışa hazır 108 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Kütahya Simav ilçesi uyuşturucuSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 16:42
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