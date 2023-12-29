Silopi'de meslek liseli gençler atık malzemelerden kedi ve kuş yuvası yapıyor

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya-İç Mekan ve Tasarım bölümü öğrencileri sokak hayvanları için atık malzemelerden yuva yaptı.

3 yıl boyunca mobilya, masa, sandalye ve sıra gibi birçok alanda üretim yapılan bölümde arta kalan bazı malzemeler geri dönüşüme kazandırılarak okullardan gelen talep üzerine kedi ve kuş yuvasına dönüştürülüyor.

Tamamlanan yuvalar okulların bahçelerinde ağaçlara monte ediliyor.





Okul müdürü Hakkı Kaya, kendileri için "atık malzeme" diye bir şey olmadığını bu ürünleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

Kaya, "Devletimiz gibi biz de geri dönüşümü önemsiyoruz. Bu kapsamda da atık malzemelerden kuş ve kedi yuvası yapmaya başladık. Amacımız bu ürünleri okullara hediye etmek. Bu vesileyle öğrencilerimizde hem sorumluluk bilincinin artmasını hem de çocuklarda hayvan sevgisini artırmayı hedefliyoruz. Benzer projelerimiz devam edecek." dedi.

Öğrencilerden Emre Erkan, kış aylarında kedi ve kuşları soğuktan korumak için bu projeyi geliştirdiklerini belirterek, "Onlar için yuva yaptık. Onları böylece sıcak tutuyoruz." dedi.