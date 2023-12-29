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Güncel
AA 29.12.2023 09:57

Uşak Valisi Ergün, suçla mücadele faaliyetlerini değerlendirdi

Uşak Valisi Turan Ergün, kentte bu yıl 13 bin 842 olayın meydana geldiğini, bu olayların aydınlatma oranının ise yüzde 87,5 olduğunu belirtti.

Uşak Valisi Ergün, suçla mücadele faaliyetlerini değerlendirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun da katılımıyla "Suçla Mücadele Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Ergün, toplantıda polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylar ve operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

25 Aralık'a kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne emniyet ve jandarmayı ilgilendiren 99 bin 791 ihbar geldiğini, geçen yılın aynı dönemine göre ihbar sayısında yüzde 9,9 artış yaşandığını kaydeden Ergün, "KADES", "KAAN", "UYUMA" ve "HAYDİ" uygulamaları üzerinden de 2 bin 377 ihbarın ulaştığını aktardı.

Polis ve jandarma ekiplerince yıl içerisinde 2 milyon 537 bin 408 kişi ile 295 bin 255 aracın sorgulandığını kaydeden Ergün, yapılan denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 205 hükümlünün yakalandığını ifade etti.

Ergün, yıl içerisinde terör, kaçakçılık, organize ve mali suçlar, göçmen kaçakçılığı, narkotik, siber suçlar ve asayiş alanlarında 13 bin 842 olayın meydana geldiğini, bu olayların aydınlatma oranının ise yüzde 87,5 olduğunu dile getirdi.

Polis ve jandarma ekiplerince kent genelinde 745 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini belirten Ergün, bu operasyonlarda 1403 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Yeni yıl öncesi de tedbirlerin arttırıldığına dikkati çeken Ergün, "Yılbaşında toplam 37 denetim noktasında 180 ekip ve 641 personelle biz il merkezi ve köylerde alanda olacağız. Vatandaşımızın yanında olacağız. Hep birlikte sahada olmaya gayret göstereceğiz." dedi.

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