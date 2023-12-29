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Güncel
AA 29.12.2023 10:04

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince açılan kurslar ilgiyle sürüyor

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince yürütülen Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları ilgiyle sürüyor.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince açılan kurslar ilgiyle sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YESMEK kapsamında mesleki eğitimden sanata birçok farklı alanda açılan ücretsiz kurslar arasında yer alan aşçılık kursu sayesinde kursiyerler meslek sahibi oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "YESMEK Projesi ile amacımız özellikle kadınlarımızın hem çeşitli alanlarda eğitim alması hem de meslek sahibi olup ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olmaktır. Bu kapsamda çok sayıda kadın kursiyerimiz eğitim aldı." ifadesini kullandı.

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