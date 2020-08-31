Şırnak'ta alınan bilgiye göre, önceki gün Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Batman'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan Uysal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uysal'ın cenazesi, Silopi Yeşiltepe Mezarlığında toprağa verildi.