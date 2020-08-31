Haber Giriş: Kaynak: AA
Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal trafik kazasında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Silopi ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal (42), trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Şırnak'ta alınan bilgiye göre, önceki gün Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Batman'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan Uysal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uysal'ın cenazesi, Silopi Yeşiltepe Mezarlığında toprağa verildi.
Sıradaki Haber
Kocaeli'de iş yeri yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz