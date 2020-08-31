Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de iş yeri yangını
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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