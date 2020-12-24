İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mehmet Aslan ve Silifke Kaymakamlığında görevli Sivil Savunma Uzmanı Bilal Kıcalı, ilçedeki afet ve acil durum toplanma alalarını kontrol etti.

İlçede vatandaşlar, afet ve acil durum toplanma alanlarıyla ilgili bilgilere e-Devlet üzerinden giriş yaparak "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebilecek.