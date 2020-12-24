Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alihocalı Mahallesi sakinlerinin sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısı yaptıkları Ortatepe için Belediye Başkanı Kocaispir harekete geçti.

Başkan Koaispir'in talimatıyla Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adama ulaşarak ilk etapta kişisel bakım, kıyafet, yatak, battaniye ve tekerlekli sandalye gibi acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Acil ihtiyaçları giderilen Ortatepe'nin huzurevine yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kimsesinin olmadığını, komşularının desteğiyle hayata tutunduğunu belirten Mahmut Ortatepe, Belediye Başkanı Kocaispir ve ekiplere teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kocaispir, ekiplerinin 107 mahallenin hepsini gezerek vatandaşların sorunlarını dinlediğini ve çözüme kavuşturmaya çalıştığını kaydetti.

Aşevlerinin günlük 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailenin yemek ihtiyacını karşıladığını ifade eden Kocaispir, yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, kimsesizlere imkanları ölçüsünde destek olmaya gayret etiklerini belirtti.