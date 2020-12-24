İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edikli beldesinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine siyah renk bir otomobili durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde otomobilin plakasının sahte olduğunu ve renginin de orijinal olmadığını tespit etti.

Aracın, 7 Kasım'da Kayseri'de çalınan beyaz renkli bir otomobil olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.