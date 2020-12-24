Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ÖSYM KPSS 2020 Ortaöğretim sonuçları açıklandı... 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir?
2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenilebiliyor. 2020 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama...
ÖSYM'den yapılan açıklamada "22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
2020-KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/9WAY40YIFs pic.twitter.com/a5bLYX1mit— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) December 24, 2020
2020 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.
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