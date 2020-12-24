Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" isimli fotoğrafına oy veren Kınık, Spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğrafına oy verdi.
Kınık'ın Yaşam kategorisinde tercihi ise Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" isimli fotoğrafı oldu.
Sıradaki Haber
Yerli ve milli "eSIM" tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz