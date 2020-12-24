Bir süre önce pandemi hastanesine dönüştürülen Erzurum Şehir Hastanesinde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede hastaların ilk durağı olan Acil Servis'te görevli Dr. Öğr. Üyesi Orhan Delice ve berberindeki mesai arkadaşları Bengü Şero ile Cem Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçen acil servis doktorları, haber kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" karesine oy verdi.

Dr. Delice, oylamaya katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, fotoğraf karelerinin birbirinden güzel ve farklı mesaj verdiğini söyledi.

Acil servis doktorları olarak AA'nın haberlerini yakından takip ettiklerini ifade eden Delice, "Yılın fotoğraf oylamasındaki kareler gerçekten etkileyici. Biraz acele edip oy kullandık ama fotoğrafları çok beğendik. Doğru, objektif ve ilkeli habere ulaşma noktasında AA, en güvenilir kaynağı. Böylesine güzel çalışmada yer aldığımız için mutlu olduk." dedi.

Delice, çalışmada emeği geçen AA muhabiri, foto muhabiri ve yöneticilere teşekkür etti.