Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan kavgada inşaat sahibi tarafından tabancayla vurulan iki işçi yaralandı.
Adıyaman'ın, Girne Mahallesi'ndeki inşaatın önünde inşaat sahibiyle işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine inşaat sahibi tabancayla ateş etti.
Yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yarılıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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