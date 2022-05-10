Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Sakarya Mahallesi'nde B.S'nin üst aramasında 10 liraya sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu, Yeni Mahalle'de R.İ'nin üzerinde bir miktar eroin, Karakol Mahallesi'nde D.S'nin üst aramasında 2 sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, Barış Mahallesi'nde T.Z'nin üstünde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S, R.İ, D.S. ve T.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu Narkotik
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