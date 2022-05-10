Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'ya bağlı köylerde havaların ısınması, karların erimesiyle doğa yeşillenmeye ve bitkiler olgunlaşmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de köylüler, heliz otu toplamak için rengarenk çiçeklerle kaplı dağların yolunu tuttu.

Dağlarda kilometrelerce yol yürüyen vatandaşlar, turşu yapımında ve yemeklerde kullanılan bitkiyi toplamak için yoğun çaba sarf ediyor. Doğada gezen vatandaşlar, bitkileri özenle toplayarak yanlarında getirdikleri çanta ya da çuvallara dolduruyor.

Topladıkları heliz otunu sırtlarında taşıyarak evlerine ulaştıran köylüler, ürünün bir kısmını kendi ihtiyaçları için kullanıyor, ellerinde kalan fazla ürünü de çarşı ve pazarda satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Musa Yakut, her sene ilkbaharda heliz otu ve diğer bitkileri toplamak için dağlara çıktıklarını söyledi.

Heliz otunun çok lezzetli olduğunu ve vatandaşların gruplar halinde toplamaya geldiğini ifade eden Yakut, şöyle konuştu:

"Bu bitki diğerlerinden farklı ve toplamak için bıçak kullanıyoruz. Daha sonra eve götürüp temizliyoruz. Tadı çok güzel ve genelde turşu yapımında kullanıyoruz. Bu bitki şifadır. Birçok kişi bu bitkiyi topluyor. Her köyden gelip bu bitkiyi toplamak için dağlarda geziyorlar. Yaklaşık 10-15 gün boyunca gelip topluyoruz. Bitkiyi toplayıp götürüp satanlar da oluyor."

"Heliz otuna talep çok fazla"

Rahmi Erat da heliz otu toplamak için il merkezinden araçlarla 30 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye geldiklerini anlattı.

Heliz otu toplamanın çok yorucu olduğunu dile getiren Erat, "Ailemizi geçindirmek için gelip heliz topluyoruz. Topladığımız bitkiyi satarak ekonomimize katkı sağlıyoruz. Heliz toplamak için sabahın erken saatlerinde buraya geliyoruz. Heliz otuna talep çok fazla. Bunu kaynatıp kendimiz de turşu yapıyoruz. Kilogramını 11-12 liraya satıyoruz. Her bir çuval yaklaşık 50 kilogram ve sırtımızda taşıyıp aracın olduğu yere kadar götürüyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan Emrullah Öztürk de her yıl ilkbaharda köye geldiğini ve "şifa" olarak nitelendirdikleri heliz otunu götürüp yakın çevresine dağıttığını söyledi.