Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Derik ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Derik'te devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide yaralı şahin olduğunu fark etti.
İlk tedavisi yapılan kuş, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Etiketler: Mardin Jandarma Genel Komutanlığı
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