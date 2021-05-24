Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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