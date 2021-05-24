Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.