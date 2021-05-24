Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de biri kadın iki kişi silahla yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Polis, olayın faili olduğu öne sürülen kadının eski eşini yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde biri kadın iki kişi silahla yaralandı.
Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katından silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla bacağından yaralanan E.Y. (36) ile yüzünden yaralanan G.U'yu (23) hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan 1 çocuk annesi E.Y'nin yaklaşık 3 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi.
Polis, olayın faili olduğu ileri sürülen E.Y'nin eski eşi S.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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