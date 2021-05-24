Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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