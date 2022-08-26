Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te tedavi edilen leylek doğaya salındı
Siirt'te bitkin ve yaralı bir şekilde bulunan leylek tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı.
Siirt merkeze bağlı Bağgöze köyünde bitkin ve yaralı halde yol kenarında bulunan leyleği gören vatandaşlar, hayvanı Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Yaralı leyleği tedavi etmek üzere koruma altına alan Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ayağından yaralanan ve kısa sürede tekrar uçabilir hale gelen hayvanı tedavisinin ardından tekrar doğaya saldı.
Etiketler: Siirt
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