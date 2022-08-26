Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de eve giren yakalandı
[Fotograf: İHA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde yılan görüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan yeniden doğal yaşam ortamına salındı.
Kadirli ilçesi Azaplı köyünde bir eve giren yılanı aile fertleri fark etti.
112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gerekli güvenlik önlemini alan ekipler, yılanın olduğu yeri belirledi.
Yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan ekipler tarafından yakalandı.
Torbaya koyulan yılan yerleşim yerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.
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