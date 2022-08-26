Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çötler köyü kırsal kesiminde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, A.A. (53) F.I. (47) ve R.P'yi (59) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Karabük Kaçak Kazı
Son Haberler
- 15:52
- 15:47
- 15:48
- 15:45
- 15:31
Sıradaki Haber
Osmaniye'de eve giren yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz