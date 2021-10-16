Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te taklit spor ürünleri ele geçirildi
Siirt'te ünlü markalara ait çok sayıda taklit ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet Suçu kapsamında verilen arama kararına istinaden taklit ürün satışına yönelik çalışma başlattı.
Kentte 9 iş yerinde yapılan aramada, ünlü markaların logolarının basıldığı 27 eşofman, 19 okul çantası, 8 eşofman takımı, 2 forma, 9 çift ayakkabı, 9 şort, 1 tişört ve 4 telefon ele geçirildi.
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