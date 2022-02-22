Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te oturma bankının yanına bırakılan şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı.
Siirt’te oturma bankının yanına bırakılan şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında oturma bankının yanında şüpheli bir bavulu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, bavulun bulunduğu alana emniyet şeridi çekti. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan bavulda elbise ve evraklar çıktı.
Etiketler: Siirt
Son Haberler
- 14:25
- 14:24
- 14:20
- 14:20
- 14:25
Sıradaki Haber
İstanbul baraj doluluk oranları kaç? İstanbul baraj doluluk oranları 2022...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz