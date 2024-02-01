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Güncel
İHA 01.02.2024 18:15

Siirt'te su tahliyesi uyarısı

Siirt Valiliğince, barajlardan zorunlu ve kontrollü olarak su tahliye edilmesi sırasında can ve mal kaybının önlenmesi için vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Siirt'te su tahliyesi uyarısı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan, Siirt'te işletmeye açılan barajlarda gelebilecek yüksek akımlar nedeniyle baraj işletme programları çerçevesinde bazı barajlardan zorunlu ve kontrollü su tahliyesinin söz konusu olabileceği bildirildi.

Tahliye çalışmaları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, “Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğu ve dolayısıyla gelen yüksek akımlara bağlı olarak, zaruri hallerde yapılacak tahliye işlemleri esnasında muhtemel can ve mal kaybının önlenmesi ve geçmiş yıllarda yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir. Ayrıca Nehir yatağında kurulmuş olan kum-çakıl ocaklarının, bu husustaki işletme esas ve usullere işletilmesi gerekmektedir” denildi.

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