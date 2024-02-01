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Güncel
DHA 01.02.2024 18:04

Düzce’de heyelanlar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce’de Beyköy beldesi ile Akçakoca ilçelerinde 2 bölgede meydana gelen heyelanlar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce’de heyelanlar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotograf: AA]

Ulaşımın alternatif yollardan sağlanması için çalışma başlatıldı. Kentte önceki akşam etkili olan kar yağışı ve ardından devam eden yağmur nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü köyü yolu ile Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü yolunda dün heyelan meydana geldi.

Çınardüzü köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle aralarında Samandere Tabiat Parkı'nın bulunduğu Samandere köyüyle birlikte, 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Esmahanım köyü yolundaki heyelan nedeniyle hem bu köye hem de Uğurlu köyüne de ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 köye ulaşımın sağlanması için alternatif yol güzergahları oluşturmak için çalışmalara başladı.

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