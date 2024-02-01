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Güncel
İHA 01.02.2024 17:34

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

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