Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne destekler devam ediyor

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ve yine Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Yavuzer’in yürütücüsü olduğu projeler, ARDEB 1002 -A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde destek almaya hak kazandı.



Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci’nin destek almaya hak kazandığı 'Islak Kimyasal Ekstraksiyon ve Elektrokristalizasyon Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Anaerobik Çürütücü Çamuru Külünden Vivianite Mineralinin Sentezlenmesi' başlıklı projede, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'dan Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Akarsu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Ali Altuntepe araştırmacı olarak görev alırken YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri Özgecan Madenli ise Proje Bursiyeri olarak görev aldı. Öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Yavuzer’in destek almayı hak kazandığı 'Alabalık Atıklarından Elde Edilen Balık Yağlarının Kalite Seviyelerinin Makine Öğrenmesi ve Elektronik Burun ile Belirlenmesi' başlıklı projede ise Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dilek Yaprak Uslu araştırmacı ve Arş. Gör. Mehmet Yetişen ise bursiyer olarak görev aldı. Islak Kimyasal Ekstraksiyon ve Elektrokristalizasyon Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Anaerobik Çürütücü Çamuru Külünden Vivianite Mineralinin Sentezlenmesi adlı projenin amacının Proje Biyogaz tesislerinden çıkan anaerobik olarak çürütülmüş çamurlardan kimyasal ekstraksiyon ve elektro-kristalizasyon yöntemlerinin entegrasyonu sağlanarak çamurdan kritik hammaddeler listesinde yer alan 'fosforun' geri kazanılması ve projede son nihai ürün olarak katma değeri yüksek ve endüstriyel alanlarda kullanılabilir fosfor minerali olan 'vivianite minerali' sentezlenmesi olduğu belirtildi.



Alabalık Atıklarından Elde Edilen Balık Yağlarının Kalite Seviyelerinin Makine Öğrenmesi ve Elektronik Burun ile Belirlenmesi adlı projede ise; bölgede ve ülkede alabalık işleme süreçlerinde yoğun olarak ortaya çıkan atık balık başlarından fonksiyonel balık yağı üretilmesi ve bu yağların kalite parametrelerinin belirlenmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; “Hocalarımızı bilimsel çalışmalarının TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanması, üniversitemiz adına son derece sevindirici bir durum ve bu destekler bizlerin yeni bilimsel çalışmalar üretme konusundaki azmimizi arttırıyor. Hocalarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının artarak devamını diliyorum` dedi.