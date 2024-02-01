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Güncel
AA 01.02.2024 17:15

Hakkari'de öğretmen ve öğrenciler kardan heykel yaptı

Hakkari Gençlik Merkezi Resim ve Güzel Sanatlar Kulübü öğretmeni Erdi Gür ve öğrencileri, kardan heykel yaptı.

Hakkari'de öğretmen ve öğrenciler kardan heykel yaptı

Bölgede son günlerde etkili olan yağışın ardından kardan heykel yapmaya karar veren Gür, kulüp bünyesinde faaliyet yürüten öğrencileri Mehdi Taş, Baran Güler ve Davut Kazak'ın desteğiyle Gençlik Merkezi önünde kar biriktirdi.

Gür ve öğrencilerinin 2 günlük çalışmayla tamamladığı 2 metre yüksekliğindeki heykeli görenler, yanına gelerek fotoğraf çekti.

Gür, her yıl kar yağdığı dönemlerde farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ise Selahaddin Eyyubi'nin heykelini yapmaya karar verdiklerini ifade eden Gür, "Gündemde şu an İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları var. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocuklara bu heykeli adamak istedik. Heykelin yapımı 2 gün sürdü. Öğrencilerimle 3 gün çalışarak tamamladık. Heykel insanların ilgisini çekti. Görenler gelip fotoğraf çekiyor." diye konuştu.

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