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Güncel
AA 01.02.2024 17:10

Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik il merkezi ile Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu S.E. ile S.F, H.A.P, H.A, E.Ö, E.G, S.K. ve Ö.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan Özbekistanlı S.E. savcılıktaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.G. ve Ö.Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, araçlar ile şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirilmişti.

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