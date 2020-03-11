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Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Siirt'te Cihan Öğüt yönetimindeki 26 RF 402 plakalı otomobil, Siirt-Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Öğüt, Elvan, Yakup Said ve Sude Naz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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