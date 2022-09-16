Denetimde kantinlerin çalıştırma ruhsatları, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri inceleyen ekipler, insan sağlığı için risk teşkil eden ürünlere yönelik uyarılarda bulundu.

Kantin yöneticilerine hijyenik ortam ile ilgili bilgilendirme yapan ekipler, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için denetimlerin devam edeceğini aktardı.