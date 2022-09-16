Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da yaralı gri balıkçıl kuşu bulundu
[Fotograf: AA]
Iğdır'da yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Aralık ilçesine bağlı Tazeköy yakınlarında yaralı bir kuş gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen DKMP ekibi yaralı kuşu tedavi etmek üzere teslim aldı.
Sol kanadında parçalı kırıklar olduğu belirlenen gri balıkçıl kuşu, tedaviye alındı.
Etiketler: Iğdır
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