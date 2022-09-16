Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
Denizli'de 7 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz, Serinhisar ve Tavas ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 7 şüphelinin yerini tespit etti.
Şüpheliler, bulundukları adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakaladı.
S.D. (40), M.D. (43), G.D. (43), A.İ.Y. (44), H.G. (32), İ.B. (50) ve Ö.B. (46) jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır
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