Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 14:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bartın AFAD tatbikat farkındalık eğitimleriyle güçlü kalıyor.
AFAD Bartın müdürlüğü personellerine afet farkındalık eğitimi, deprem anı uygulaması ve yangın farkındalık hizmet içi eğitimleri devam ediyor.
AFAD Bartın Müdürlüğü personelleri tarafından Bartın Deniz Kuvvetleri Pelikan Tesisleri Komutanlığı personellerine yönelik afet farkındalık eğitimi ve deprem anı uygulaması eğitimi, Şehit Cem Kanbur Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personellerine yönelik afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi verilerek yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
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