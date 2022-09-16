AFAD Bartın Müdürlüğü personelleri tarafından Bartın Deniz Kuvvetleri Pelikan Tesisleri Komutanlığı personellerine yönelik afet farkındalık eğitimi ve deprem anı uygulaması eğitimi, Şehit Cem Kanbur Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personellerine yönelik afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi verilerek yangın tatbikatı gerçekleştirildi.