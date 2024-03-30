Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrası mevkiinde Adil S. idaresindeki öğrenci minibüsü devrildi.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerden İsmail S. hayatını kaybederken, yaralılar Fatih P., Ümit S., Sadık P., İbrahim P., Doğan P. ve minibüs şoförü Adil S.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.